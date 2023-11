RFI accompagne la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes contre des journalistes

Dix ans jour pour jour après l’assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, RFI a organisé la dixième édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon ce jeudi 2 novembre à Abidjan (Côte d’Ivoire), créée en hommage à ses deux reporters assassinés dans le nord du Mali le 2 novembre 2013. Chaque année, cette Bourse permet de former 20 stagiaires au métier de journaliste et de technicien de reportage, et désigne deux lauréats qui bénéficient de 4 semaines de formation à Paris.

Pour cette 10e édition, RFI est à Abidjan pour former 20 nouveaux jeunes professionnels de la radio africains, 10 journalistes et 10 techniciens de reportage, de 12 nationalités.