RFI : Stephan Dipita lauréat du Prix RFI Talents du rire 2022

Stephan Dipita est né en 1994 au Cameroun? En 2017, à tout juste 23 ans, il produit son premier one man show, "Mon ami virtuel", qui interroge les rapports humains à l’ère des réseaux sociaux. Les années suivantes, il s’essaie aux scènes d’humour qui fleurissent un peu partout au Cameroun. Il se démarque par son originalité, la fraicheur de ses textes, et son jeu issu de son expérience au théâtre. En 2021, il présente un spectacle plus mature et plus abouti, "How", qui révèle une intéressante modernité : numérique, écologie, éducation, insécurité, condition de la femme africaine, sont quelques-uns des thèmes qu’il aborde. C’est véritablement après son passage en 2022 à l’émission panafricaine "Le Parlement du Rire" diffusée sur Canal+ qu’il se fait remarquer...