RFI : "Dianké" sélectionné dans le "Meilleur d’Apple Podcasts 2020"

"Dianké" raconte l’histoire d’une jeune femme africaine indépendante et de caractère, qui va se lancer en politique pour combattre la corruption. Entre secrets de famille, amour et campagne électorale, Dianké devient une femme de conviction et de combat, lanceuse d'alerte d'un nouveau genre, entraînant dans son sillage toutes les générations.

"Dianké" est une série radiophonique écrite par Insa Sané, réalisée par Tidiane Thiang et Alexandre Plank. Musique composée par Karim Bourouaha. Un feuilleton produit par RAES avec le soutien de l'Agence Française de Développement et CFI.