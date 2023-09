RCF s'apprête à accueillir le Pape à Marseille

Vendredi 22 et samedi 23 septembre, de 6h30 à 9h, la matinale sera réalisée par les radios RCF de la région Sud et présentée par Pierre-Hugues Dubois en direct du parvis de la cathédrale de la Major. Le vendredi, RCF proposera une émission spéciale de 16h à19h, en direct pour suivre l’arrivée du Pape en duplex avec des journalistes envoyés à Marseille (aéroport, Notre Dame de la Garde, la Major…).

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, les participants des rencontres sont invités à vivre une expérience sonore unique. Juxtaposé à un studio mobile RCF avec des émissions en direct, un bar à podcast sera installé sur le parvis de la Major à Marseille. Une occasion d’écouter et de découvrir les émissions RCF accompagné de membres de la radio Dialogue RCF.