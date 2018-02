RCF fait le bilan des 5 ans de pontificat du pape François

En 5 ans, François a profondément marqué l’Église catholique et au-delà. Au bout de 5 années, c’est l’heure du bilan d’étape et RCF propose à ses auditeurs de relire ces 5 années avec des observateurs privilégiés de ce que fait et dit le pape, mais aussi avec des catholiques qui témoignent de la manière dont ce pape vient les éclairer, les bousculer, les déranger parfois.