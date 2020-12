RCF en Bourgogne organise son salon du livre numérique

Les 40 auteurs ont été invités à enregistrer une vidéo de 3 min pour se présenter et parler de leur ouvrage. Ces vidéos sont déjà disponibles sur le site salondulivrechretiendedijon.com. Le salon sera ensuite radiophonique, le 12 décembre. Sur les ondes de RCF en Bourgogne, de 10h à 19h, les auditeurs pourront suivre le déroulement. À 10h15, il sera inauguré virtuellement, puis, les 2 Grands Prix ‘"Témoignage" et ‘"Laudato Si-Ecologie" seront remis. À partir de 10h30, toute une série d’interviews des auteurs inscrits sera diffusée. Ces entretiens, de 15 min chacun, auront été réalisés au préalable par un collectif de producteurs des radios locales RCF, de France et de Belgique. Le partenariat avec l’Oeuvre d’Orient se manifeste cette année par la présence de 4 auteurs, en particulier celle de Pierre Klein, qui vient de recevoir le Prix Littéraire de l’Association.