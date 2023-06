RCF Hauts-de-France : une grille d'été dès le 10 juillet

Du 10 au 20 juillet, RCF Hauts-de-France appellera en direct à 12h22 un représentant des diocèses de Lille, Arras, Amiens et Cambrai pour évoquer les offres estivales organisées dans la région. La parole sera donnée aux jeunes, du 24 au 27 juillet à 12h22, pour vous faire vivre les temps forts des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) en direct de Lisbonne (lire également ICI ). Tout l’été, l’antenne proposera de prendre le temps pour s’enrichir ou se divertir grâce aux nombreuses émissions culturelles, littéraires ou musicales et de s’échapper sur les routes de France ou de Belgique. Enfin, RCF proposera aussi une sélection de podcasts à découvrir ou redécouvrir cet été pour apprendre en famille, cheminer, se ressourcer et prendre du temps pour soi...