RCF promet une grille d'été ressourçante et festive

Du 31 juillet au 6 août, RCF fera vivre sur son antenne les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) en direct de Lisbonne. Plus grand rassemblement mondial, c’est plus d’un million de jeunes, venus du monde entier, qui seront rassemblés autour du Pape pour vivre des temps de prière, de fête et de partage. Une équipe RCF, composée de jeunes journalistes et techniciens, fera vivre, à travers plus de 30 heures de programmes, les principales célébrations. La parole sera également donnée aux jeunes : tables rondes, émissions en direct, visites guidées et reportages sur les sujets qui animent les jeunes générations, comme l’écologie ou la solidarité.