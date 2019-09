Quotas, streaming : les radios interpellent le ministre de la Culture

C'est suffisamment rare pour être mentionné : plusieurs dirigeants de groupes et organisations se serrent les coudes pour que la radio ne soit pas la grande oubliée de la réforme de l'audiovisuel. Déjà, le SIRTI (syndicat des radios indépendantes) et Nicolas de Tavernost , patron du groupe M6 avaient récemment dénoncé l'absence d'avancées sur plusieurs sujets comme les quotas de musiques francophones. Les patrons de radios ont transmis, au ministre de la Culture, des propositions communes pour la réforme audiovisuelle, notamment autour des quotas francophones qu'ils souhaitent assouplir et imposer aux plateformes de streaming, selon un courrier révélé par Les Echos.