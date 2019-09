La radio, grande oubliée de la réforme de l'audiovisuel ?

En revanche, le projet de loi ne prévoit aucune mesure pour réformer les quotas de musique francophone à la radio, réglementation souvent décriée par la profession. "On nous a dit que le système fonctionne bien, alors que ce n'est pas le cas, il est totalement obsolète et n'a pas été réformé depuis 1994." regrette un des représentants du secteur. "Alors que la télévision bénéficie de mesures face aux plateformes de VOD comme Netflix, la radio est la grande absente du projet de loi" souffle un participant aux échanges avec le ministère de la Culture. "Avec les offres gratuites des plateformes de streaming musical, on est dans un modèle de concurrence déloyal qui copie la radio en proposant musique et publicité, mais sans aucune contrainte".

La réforme de l’audiovisuel sera examinée début novembre en Conseil des ministres, puis par l’Assemblée nationale en janvier, et donc soumis à des amendements des députés. L’entrée en vigueur est prévue début 2020. Le ministre dévoilera plus précisément son projet pour l’audiovisuel public la semaine prochaine.