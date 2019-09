Nicolas de Tavernost (M6/RTL) : "On croit beaucoup à la radio !"

"On peut regretter que la radio soit peu traitée dans le projet de loi de l'audiovisuel, notamment sur les quotas de musiques francophones". Nicolas de Tavernost s'est néanmoins félicité des futures avancées sur la publicité adressée. "Il y a bien eu un accord entre le SIRTI (syndicat des radios indépendantes) et le SNPTV (Pub TV) sur ce sujet".

La patron du groupe M6 n'a pas exclu de faire une proposition pour le rachat des stations musicales du groupe Lagardère. "Nous sommes intéressé pour élargir l'activité radio du groupe" si le prix demandé le permet. "Priorité aux synergies. Il y a beaucoup de choses à faire entre la radio, la TV et le digital. Nous ne sommes qu'au début du processus" a-t-il lancé. "La radio va servir de modèle à la télévision !"