QueDesBonnesOndes avec RTL Belgium

"Tous, nous pouvons de manière très simple être acteur du changement. L’opération #QueDesBonnesOndes en est l’illustration parfaite. Notre activité médiatique au sein de RTL Belgium nous l’a enseigné à maintes reprises : diffuser la bonne humeur, du feel good, donner à vivre les meilleurs moments, cela demande sans doute plus de travail et d’effort mais cela reste l’une des plus grandes sources de satisfaction qui soit pour quiconque s’y essaye. C’est notre mantra chez RTL et, au travers de cette opération, nous comptons bien le démontrer une fois encore" a souligné Philippe Delusinne, administrateur délégué de RTL Belgium.