Quatre lauréats pour le Prix RFI Instrumental

Premier prix de cette 7e édition, le montage de Moria Némo a été saluée par le jury par composition unique qui suit le déroulé des contenus vidéo et le rythme des interventions. Moria Némo (55 ans) est compositrice, instrumentiste et choriste. Jérôme Dupuis-Cloutier (35 ans) est un compositeur et multi-instrumentiste originaire de Sherbrooke au Québec. Romain Noël (34 ans) a grandi en écoutant de la musique, et c’est sans doute ce qui fait de lui un musicien curieux, au répertoire varié, et aux couleurs plurielles. Enfin, Cleef Mbadinga Koumba Souvi (28 ans), plus connu sous le nom de I-PKU est un compositeur de musique, ingénieur du son, auteur-compositeur venant du Gabon.