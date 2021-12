Qobuz dévoile son top streaming 2021

Arrivent en tête des charts Max Richter avec son titre “Richter: Exiles”, suivie par Billie Eilish avec “Bad Guy” pour la seconde année consécutive et Daft Punk avec “Get Lucky”. Les artistes français font également une entrée remarquée dans ce classement tels que Clara Luciani avec son titre “Le Reste”, Feu Chatterton avec “Nouveau Monde”, ou encore La Femme avec “Paradigme”, qui intègrent pour la première fois le classement. Les 50 titres les plus streamés en 2021 sont regroupés dans la playlist : Qobuz Top Streaming 2021.

Pour la première fois, Billie Eilish s'impose comme l'artiste féminine la plus plébiscitée par les abonnés Qobuz. Son nouvel album “Happier than Ever” lui permet également de se hisser en tête des albums les plus écoutés devant London Grammar et Clara Luciani.



Neil Young prend quant à lui la tête du classement des artistes masculins les plus écoutés devant David Bowie et Ibrahim Maalouf.