"Pro Gamer" : la première émission 100% e-Sport de RMC

Cette association avec ES1, chaîne leader de l’e-Sport, constitue une belle opportunité pour RMC d’être la première radio à consacrer une émission 100% e-Sport. Notre présence sur ES1 s’inscrit dans la stratégie de RMC, de sans cesse proposer des contenus innovants et divertissants à destination d’un public jeune" a expliqué Morgan Serrano, directeur général de RMC.

"Pro Gamer" est disponible en podcast sur les sites et applications RMC et RMC Sport ainsi que sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. L'émission est également diffusée tous les vendredis à 20h sur la chaîne ES1.