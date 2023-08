Près de 23 millions d'auditeurs pour Bauer Media UK

"C'est incroyable de voir des performances aussi solides à tous les niveaux, non seulement pour Bauer et chacun de ses réseaux, mais aussi pour la radio commerciale dans son ensemble. La radio est en plein essor, offrant une excellente valeur et un excellent retour sur investissement, tandis que la croissance de l'écoute numérique offre encore plus d'opportunités pour l'avenir" a déclaré Simon Myciunka, PDG de Bauer Media Audio UK.