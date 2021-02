Pour ses 40 ans, RFM fait revivre "La radio couleur"

Créée en 1981, "RFM, la radio couleur" était ancrée dans son époque, allant du Soft Rock, au Rock californien, e, passant par du Rock FM. Quarante ans après, RFM rend hommage à sa première version en proposant de nouveau cette programmation musicale mythique via la radio digitale, "RFM, la radio couleur".

Le flux promet de diffuser les meilleurs sons de l'époque tels que The Police, Bruce Springsteen, The Police, Pat Benatar, Bryan Adams, Survivor, Boston, Foreigner, Eagles, Billy Joel, Toto, Al Jarreau, Kenny Loggins ou encore les Doobie Brothers...