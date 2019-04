Podcast : Acast rachète Pippa et renforce sa position de leader

"Seulement quelques semaines après notre arrivée sur le marché français, cette acquisition permet à Acast d’affirmer son dynamisme et ses ambitions sur le marché du podcast. Pippa héberge déjà de nombreux podcasteurs Francophones, parmi lesquels les Echos, l'Equipe, le Figaro, Prisma Media ou encore Binge Audio et Louie Media." souligne Yann Thébault, directeur Général France de Acast et ancien DG de Spotify France ajoute :

Les activités combinées de Acast et Pippa représentent désormais plus de 7 000 émissions couvrant l’ensemble des podcasteurs des plus grands éditeurs mondiaux, tels que la BBC, le Financial Times, The Economist et Vogue. L’acquisition de Pippa permet en outre à Acast d’ajouter à son catalogue d’éditeurs des marques françaises comme Le Figaro et Les Echos.