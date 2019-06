Podcast #27 : "L'Hebdo Radio" de La Lettre Pro de la Radio

Au sommaire de ce 27e épisode de L'Hebdo Radio , la CNRA qui organisait, en cette fin de semaine à l’ESJ Paris, les 25 États Généraux des radios associatives. L’occasion d’évoquer les sujets qui fâchent et donc le déploiement du DAB+ sur les territoires Et oui, les goûts musicaux des auditeurs varient d’une région à l’autre. Au Sud, on est naturellement plus sensible à la musique Latino. C’est ce que nous a dit Bruno Witek qui a lancé FanScore Music.De la proximité, encore de la proximité et toujours de la proximité. C’est le crédo de Jordanne FM implantée à Aurillac et qui diffuse ses programmes sur des territoires ruraux. Christophe Thielmann , directeur d’antenne nous donnera sa recette.