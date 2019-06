Jordanne FM mise sur "l'information hyper-locale"

Avec 10 fréquences réparties sur une zone de moyenne montagne, Jordanne FM est implantée à Aurillac. La radio doit miser sur la proximité et sur l'hyper-proximité afin de convaincre les auditeurs qui habitent principalement en dehors des grands centres urbanisés, principalement dans de petites villes préfectures. "Savoir relayer l'information locale la mettre en valeur, sans forcément la faire sur-briller et la sur-vendre. C'est aller à la rencontre des auditeurs et être accessibles (...) Et puis, être présents, être vus et être là au quotidien avec nos auditeurs".

Jordanne FM s'appuie sur 4 décrochages sectoriels pour s'adresser à à ses auditeurs de 3 départements.