Cet été, êtes-vous prêts à faire de la radio en short ?

Alors, il faut faire la part belle à l’info service. Donner envie aux gens de bouger. Il faut les accompagner dans leur nouvel emploi du temps parce que, à ces moments là, les enfants sont en vacances. On aura donc plus de disponibilités ou on en prendra un peu plus. Si on part en vacances, on s’éloigne de la zone où l’on habite mais on aime bien sentir ce p’tit air de vacances y compris en juillet quand on travaille encore ou en août quand on est revenu avant les autres. Ce p’tit air très ouvert où l’on peut encore aller profiter des terrasses, où l’on peut encore aller aux spectacles, assister aux longues soirées d’été, etc. Et ça, une radio locale, qui fait bien son boulot, doit le faire ressentir, doit le donner à entendre et doit explorer tous les champs où les auditeurs peuvent aller s’amuser, aller se divertir, aller se cultiver et découvrir un peu plus encore la région avec une météo plus favorable.

Au niveau de la programmation musicale, j’ai toujours tendance à penser qu’il faut aussi en ajouter un peu plus, il faut lui donner une petite couleur. Il faut que l’on puisse entendre des sons un peu plus caliente. Il faut qu’il y ait quelque chose qui se passe. Il faut aussi ensoleiller son habillage d’antenne pour que, encore une fois, on soit dans le même espace temps que celui de ses auditeurs. Quoi de plus dépriment que d’entendre pendant un jour de congés ou un jour où il fait beau et chaud, le même déroulé que celui d'un mois de novembre ! Non… il faut accompagner l’audience.