DAB+ : l'inquiétude des radios associatives

Le deuxième point c'est le coût de la double diffusion : "Celles qui ont été retenues vont devoir payer une double diffusion en FM et en DAB+. Une des problématiques pour nos radios associatives c'est quand même l'argent, les financement baissent. Et, il me semble important comme on l'a demandé il y a déjà quelques temps que les radios associatives puissent obtenir une aide pour le DAB+ et notamment pour la double diffusion en tout cas, pour celles qui diffusent en FM et qui diffuseraient en DAB+, il nous paraît important qu'on puisse les aider pour passer ce cap ou sinon J'ai bien peur que certaines ne s'engagent pas mais surtout que cela leur coûte et que cela les mettent en danger un peu plus" a évoqué Farid Boulacel.