Plus de 15 millions d’écoutes pour les radios d'Espace Group

Les flux premium et webradios totalisent plus de 15.4 millions d’écoutes actives dans le monde, soit une hausse de plus 8 millions d’écoutes en 1 an et plus de 6 millions en 1 mois. Les 10 radios progressent fortement et établissent un record historique.

Espace Group se place comme le premier groupe indépendant de radios en France sur les radios digitales écoutées en France et dans le monde.

Par ailleurs, Espace Group vient de lancer 10 nouveaux flux thématisés pour répondre aux attentes des auditeurs, notamment autour de la thématique de Noël (Christmas Jazz, …).