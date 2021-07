Plus de 10 millions d'écoutes pour les radios d'Espace Group

Les flux premium et webradios d’Espace Group (M Radio, JAZZ Radio, Generations, Radio Espace, ODS Radio, La Radio PLUS, Virage Radio, RVA, Alpes 1, Nice Radio et Durance FM) totalisent en France une durée d’écoute de 4 175 187 heures et dans le monde un total de 6 644 298 heures. M Radio, JAZZ Radio et Generations sont les 3 marques les plus écoutées d’Espace Group.

Generations se place comme la première radio des Indés Radios sur l’audio digital avec 3.9 millions de sessions d’écoutes actives et JAZZ Radio monte sur la 2e marche avec 3 millions d'écoutes actives.