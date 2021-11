Part d'audience en hausse pour Generations

"Générations se positionne comme un acteur incontournable de la culture Hip-hop à Paris et en France et propose la découverte des nouvelles scènes musicales urbaines" indique la radio. Par ailleurs, elle entend diversifier ses contenus digitaux. Des nouveaux concepts font surface sur sa chaine YouTube, sur Instagram et on site internet continue d'informer 24h/24 de l'actualité hip hop. La radio performe sur l’audio digital en totalisant plus de 2.4 millions d’écoutes actives en octobre, sur son flux premium et ses 30 webradios thématisées

Enfin, Générations s’est aussi engagée depuis de nombreuses années dans le déploiement du DAB+ en France et diffuse ses programmes à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes ou encore Strasbourg...