Generations : 45 000 nouveaux auditeurs en Île-de-France

Generations se positionne comme "un acteur incontournable de la culture Hip hop à Paris et en France et propose la découverte des nouvelles scènes musicales urbaines" Generations "La Hip Hop Soul Radio" s’affiche également en juillet sur les bus en Île-de-France sur plus de 1 400 faces, visibles dans les 176 communes desservies par le réseau (lire ICI ).Generations diffuse ses programmes en FM à Paris et Lyon, et en DAB+ à Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Strasbourg, Dijon...