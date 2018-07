Patrick Beja, profession podcasteur

# arteradio.com : près de 2 000 reportages et fictions. Des créations originales des équipes d'Arte.

# boxsons.fr : lancé par Pascale Clark et Candice Marchal, Boxsons est une plateforme de reportages, de documentaires et d’entretiens loin du formatage de la radio FM. Sur abonnement à partir de 5 €.

# chosesasavoir.com : Louis Guillaume propose chaque jour un podcast sur différents sujets comme la culture générale, la science, les technologies et la santé. Ses derniers podcasts ont pour titre Pourquoi certaines peaux attirent les moustiques, Pourquoi les vélos pour femmes ont-ils un cadre différent ou Pourquoi est-il impossible de ressusciter les dinosaures ?

# radiokawa.com : on y écoute des podcasts sur des sujets variés tels que les mangas, la sexualité, la télévision, le cinéma et les jeux vidéo. 70 animateurs bénévoles proposent des émissions inédites.