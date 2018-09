Parti à Europe 1, Bernard Poirette attaque RTL aux prudhommes

Il a été l'un des transferts surprises au coeur de l'été. Bernard Poirette, écarté des matinales du week-end de RTL après 19 ans à ce poste, a rejoint Europe 1 à la rentrée pour assurer la même tranche. Une prise de guerre pour Laurent Guimier réalisée dans un contexte de relance de la station du groupe Lagardère. Dans les colonnes du JDD , Bernard Poirette raconte les coulisses de son départ vers la station concurrente. On y apprend qu'il a lui-même contacté Laurent Guimier, et non l'inverse. "Le rachat de RTL par M6 ne me plaisait pas" explique-t-il. "J'ai subodoré que l'entreprise allait changer, que plus rien ne serait comme avant". Des réticences qui auraient, entre autres, conduit la direction à lui confier un autre poste. Proposition qu'il rejette. Il annonce avoir saisi les prudhommes, estimant que les conditions de son départ "notamment financières" sont "inacceptables" et réclame que son départ soit requalifié en licenciement abusif.