Ouverture du Paris Podcast Festival

Cette année, la compétition compte 35 podcasts en lice pour 8 Prix : le prix Scam du Podcast Documentaire, le prix SACD du Podcast de Fiction, le prix du Podcast de Conversation avec le soutien de la direction générale des médias et des industries culturelles du Ministère de la Culture, le prix du Podcast Francophone avec le soutien de la délégation générale à la langue française et aux langues de France du Ministère de la Culture, le prix SACEM de la Musique originale dans un podcast, le prix Targetspot du Podcast d'Apprentissage, le prix du Podcast Jeunesse et le Prix Ausha du Public. Nouveauté cette année : un 9e prix hors catégorie, le Prix Radio France de la Révélation podcast 2020, pour accompagner la jeune création et récompenser, parmi les 504 auteurs qui ont participé à la compétition, celui ou celle dont le travail est le plus prometteur.