Où écoute-t-on la radio ?

Plus de la moitié du volume d’écoute de la radio se fait hors du domicile : 48% au domicile et 52% hors domicile (35% en voiture, 15% au travail et 2% dans d'autres lieux). Le domicile est le premier lieu d’écoute jusqu’à 14h avec un pic d'audience à 08h. La voiture prend ensuite le relais l’après-midi avec un pic à 17h. Le domicile repasse devant dès la fin de l'après-midi. D'autres différences, dans les lieux d'écoute, apparaissent en fonction des publics.

À Paris, on écoute beaucoup la radio au domicile : 61%. À l'inverse, on l'écoute peu en voiture : 26%. Dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants et dans les communes rurales, les comportements évoluent : 44% de l'audience est générée au domicile alors que l'audience en voiture monte à 38%.