La radio, leader d'un univers audio foisonnant

Sur la saison 2022-2023, les auditeurs écoutent la radio 2h36 par jour. Et tous les matins à 8h, plus de 12 millions de Français sont au rendez-vous, lors du pic d’audience quotidien du média. Les matinales s’imposent comme un moment privilégié : près de la moitié des Français (44%) sont à l’écoute de la radio chaque jour entre 6 et 9h.

Particulièrement appréciée des 35-59 ans, 80% d’entre eux l’écoutent chaque jour et surconsomment tous les types de stations (musicales, généralistes, thématiques et locales). Si la radio fédère les seniors (74%), elle séduit également les jeunes de moins de 35 ans : 53% des 13-24 ans et 62% des 25-34 ans l’écoutent chaque jour. Par ailleurs, les cibles d’influence sont particulièrement adeptes de radio : 86% des cadres dirigeants sont à son écoute quotidiennement.