Oriental Radio tient sa promesse

La création d'une webradio, très facile sur la plate-forme gratuite Radionomy , tient souvent à une envie très personnelle... Naisse Zoulim souhaitait tout simplement "pouvoir écouter (sa) musique préférée sur une plate-forme de diffusion et ainsi la partager au plus grand nombre." Le 8 août dernier, Oriental radio a donc commencé sa diffusion.Côté programmation, le nom de la radio annonce clairement la couleur avec une playlist dans laquelle on retrouve l’Orchestre national de Barbès, Samira Saïd, Julius Papp ou Alabina. S’iI est encore trop tôt pour parler audience, le créneau de la radio et la grande variété des titres, devraient permettre à cette radio de fidéliser de nombreux auditeurs. À suivre et à écouter.