Omniplayer choisit ACE Media Tools

"Nous sommes convaincus qu’il est temps d’un renouveau de l’approche de l’automatisation du marché de la radio française" a expliqué Arnauld Vallin, Président d’ACE Medias Tools. "Suite à une étude approfondie du marché, nous avons trouvé dans OmniPlayer la meilleure combinaison pour un logiciel centré sur l’utilisateur, une entreprise clairement dédiée à l’innovation, et offrant des possibilités dont les radiodiffuseurs auront besoin dans les années à venir".

"Nous sommes ravis d’avoir trouvé un vrai partenaire pour le marché français chez ACE Medias Tools" a ajouté Alex Terpstra, Directeur Général d’OmniPlayer. "Nous avons été impressionnés par le professionnalisme et l’approche collaborative de l’équipe d’ACE Media Tools en amont de ce lancement, et nous sommes impatients de travailler ensemble sur le marché français".