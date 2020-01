ACE devient le distributeur de Music Master

"Nous sommes très fiers d'entamer cette coopération avec ON AIR et MusicMaster. Cette solution de planification est un logiciel très puissant, éprouvé et utilisé partout dans le monde avec une forte présence également en France", a souligné Arnauld Vallin, président de ACE Medias Tools. "C'est pourquoi nous avons hâte de soutenir MusicMaster Scheduling sur le marché français". ON AIR et ACE ont annoncé leur coopération au Salon de la Radio et de l'Audio Digital à Paris, où l'Allemagne était le pays invité d'honneur et MusicMaster a co-organisé un pavillon allemand spécial.