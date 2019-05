Lawo élargit sa présence commerciale en France avec ACE Medias Tools

Conçu comme complément aux activités de distribution existantes de Lawo, ce partenariat avec ACE Medias Tools permettra de servir les stations radio publiques et commerciales en France d’une façon plus efficace. "ACE Medias Tools se réjouit de pouvoir mettre les plus de 60 ans d’expérience combinée de ses fondateurs au profit des radios françaises avec des solutions de pointe, hautement novatrices et évolutives pour la radio du XXIe siècle. Forts de notre savoir-faire et au vu du parcours remarquable de Lawo au niveau mondial, nous sommes confiants d’avoir réuni tous les éléments pour que Lawo puisse enfin jouer un rôle prépondérant en France" a commenté Arnauld Vallin, le président et cofondateur d’ACE Medias Tools.

À une époque où les consoles radio avec des interfaces audio sur IP natives entament leur conquête des chaînes radio de taille moyenne, ce nouveau partenariat vient à point nommé pour accompagner la migration des chaînes françaises vers un workflow ultra flexible et dynamique basé sur une technologie de pointe.