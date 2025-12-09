La Lettre Pro n° 187 : dans les coulisses d’un média audio qui évolue

Vous aimerez aussi
Au sommaire de cet énième numéro Jean-Baptiste Tuzet poursuit depuis plus de dix ans le développement d’un média indépendant aux choix éditoriaux affirmés. Crooner Radio, dont il est le fondateur, fait le pari d’un positionnement distinctif, soutenu par la diffusion en DAB+ et une stratégie de contenu en lien avec les marques. Podcasts de marque, distribution numérique, élégance musicale : la station revendique une identité forte dans un environnement audio en pleine mutation.
Actrice de terrain, Isabelle Bergès contribue à faire vivre les radios locales en construisant des relations commerciales fondées sur la confiance. Elle revendique une approche humaine de son métier, dans laquelle chaque campagne publicitaire devient un projet partagé.
À travers ce témoignage, L’Hebdo rappelle combien les métiers de la régie, souvent invisibles, sont essentiels à l’équilibre et à la vitalité économique des antennes.
L’Hebdo : un outil de veille pensé pour les professionnels de l’audio
Chaque mardi, La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo propose un condensé utile aux décideurs et acteurs du secteur : la Playlist de la rédaction, les chiffres clés, les articles les plus lus sur lalettre.pro, une sélection d’études ainsi que des verbatims issus du terrain. Une ressource conçue pour éclairer les tendances et inspirer les pratiques.
Le numéro 187 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Pour bénéficier d’un accès complet à nos contenus exclusifs, c’est par LÀ : chaque semaine, près de cinquante publications inédites sont mises en ligne.
