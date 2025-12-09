La Lettre Pro n° 187 : dans les coulisses d’un média audio qui évolue

Au sommaire de cet énième numéro Jean-Baptiste Tuzet poursuit depuis plus de dix ans le développement d’un média indépendant aux choix éditoriaux affirmés. Crooner Radio, dont il est le fondateur, fait le pari d’un positionnement distinctif, soutenu par la diffusion en DAB+ et une stratégie de contenu en lien avec les marques. Podcasts de marque, distribution numérique, élégance musicale : la station revendique une identité forte dans un environnement audio en pleine mutation.

Actrice de terrain, Isabelle Bergès contribue à faire vivre les radios locales en construisant des relations commerciales fondées sur la confiance. Elle revendique une approche humaine de son métier, dans laquelle chaque campagne publicitaire devient un projet partagé.