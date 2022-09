NutriRadio fait sa rentrée avec Vanessa Demouy et Delphine Wespiser

L’objectif de Nutri Radio est d’offrir de l’information santé et bien-être de qualité sans trop se prendre au sérieux. Un cocktail musique, santé, et bonne humeur. Autre nouveauté de la saison, la matinale "Nutriverse" chaque jour, du lundi au vendredi de 07h à 09h, qui propose une plongée au cœur des réseaux sociaux pour en remonter le plus inspirant.

Une vingtaine d’intervenants se partagent l’antenne, tous experts et praticiens dans leurs domaines : diététiciens, naturopathes, nutritionnistes, pharmaciens... Une équipe animée avant tout par la volonté de partager des connaissances et diffuser une vision holistique de la santé.