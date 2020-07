Nouvelles Écoutes : des podcasts accessibles aux sourds et aux malentendants

Malheureusement, le podcast demeure inaccessible aux personnes sourdes et malentendantes. C'est pourquoi Nouvelles Écoutes se mobilise pour transcrire son catalogue et rendre ainsi disponibles sur demande les scripts de ses épisodes. À ce jour, les scripts de "Mortel", le podcast qui interroge une de nos plus grandes craintes, la mort, et ceux de la saison I et II de "Splash", le podcast qui jette un pavé dans la marre de l’économie, sont accessibles sur demande. Les scripts de plusieurs épisodes de "La Poudre" sont aussi disponibles tels que les entretiens avec la chanteuse Chris, l’essayiste Mona Chollet ou encore la mairesse de Paris Anne Hidalgo. Ce travail de longue haleine sera poursuivi dans le temps et le studio souhaite rendre accessible la majorité de son catalogue aux personnes sourdes et malentendantes d’ici fin 2021.