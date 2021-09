Nouvelle édition des Prix RFI – Radio Cultura

Pour rappel, en 2020, RFI et Radio Cultura avaient consacré la 5e édition du prix aux initiatives artistiques virtuelles développées dans le pays (concerts en ligne, expositions virtuelles, mise à disposition de films…) pour pallier la limitation des regroupements dans l’espace public due à la pandémie du Covid-19. L’appel à candidatures est ouvert en Argentine à tous les artistes et toutes les institutions jusqu’au 15 novembre 2021. Les candidats doivent envoyer leur dossier ICI RFI et Radio Cultura feront la promotion les projets récompensées sur leurs antennes et leurs environnements numériques.