Nouvelle édition de l'IBC à Amsterdam

Les chiffres donnent le tournis : près de 57 000 visiteurs professionnels, issus de 170 pays, vont écumer les allées du RAI, l'énorme palais des congrès d'Amsterdam. Cet événement majeur du calendrier technique est devenu incontournable pour les industriels et les prestataires de service, car il s'agit d'un des salons B2B, tous secteurs confondus, où le porte-feuille d'achat annuel moyen des décideurs avoisine le million d'euros. Une enquête de l'IBC estime même que 16% de ses visiteurs représentent des sociétés dont le budget technique annuel dépasse les 10 millions d'euros... Cette imposante manifestation attire chaque année plus de 50 000 visiteurs de 170 pays et 400 intervenants.