À l'IBC, RedTech remet ses RedTech Awards

"Nous sommes très fiers de récompenser les lauréats par des prix RedTech Awards", ont déclaré les organisateurs des prix RedTech . "L'industrie de la radio et de l'audio joue un rôle important dans la vie de tous les jours. Elle a également prouvé au fil des ans qu'elle était un pilier de soutien pour les communautés dans les moments difficiles. Elle rassemble les gens par l'information, le divertissement, l'éducation et plus encore, et ces derniers mois ont renforcé son rôle précieux. Grâce aux prix RedTech Awards, nous rendons hommage aux fabricants et aux fournisseurs de services qui sont souvent dans l'ombre, mais qui jouent un rôle clé en permettant à la magie de la radio et de l'audio d'opérer et de toucher nos vies".