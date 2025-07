Radio Dio : l'irréductible voix alternative de Saint-Étienne

Dans le paysage radiophonique français, certaines stations incarnent l'esprit de résistance et d'indépendance qui caractérisait les radios libres des années 80. Radio Dio, diffusant sur le 89.5 FM depuis plus de quarante ans à Saint-Étienne, est l'une de ces irréductibles qui continuent de porter haut les valeurs de liberté, d'impertinence et d'engagement social.