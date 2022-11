Nouvelle édition de Longueur d'ondes en février 2023

Hier, l'équipe de Longueur d'ondes a dévoilé le visuel de cette 19e édition qui met en avanà l'univers de l'illustrateur André Derainne, auteur du roman graphique "Un orage par jour". Longueur d'ondes se positionne comme un festival de la radio et de l'écoute dont la prochaine édition aura lieu du 1er au 5 février 2023. Une festival qui trouve également une résonance tout au long de l'année avec des ateliers de pratique et d'éducation au média radiophonique auprès de différents publics, du développement de la plateforme de podcasts Oufipo et d'une offre de formation professionnelle spécialisée dans les écritures sonores et radiophoniques...