Nouveau record d'audience pour RCF Haut de France

2023 aura été une année charnière dans l’histoire de la radio chrétienne associative régionale, puisque presque 20 ans après sa création, celle-ci a terminé une phase de déploiement géographique qui lui permet de couvrir, notamment grâce à 9 émetteurs DAB+, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la région de Saint-Quentin. Le sondage commandé ne porte que sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais et donne à RCF Hauts de France une audience globale de 181 300 auditeurs (117 700 dans le Nord et 63 500 dans le Pas-de-Calais). Parmi eux, 83 500 déclarent écouter la station au moins une fois par semaine et 25 000 tous les jours ou presque. Si l’audience progresse à tous les niveaux, la notoriété augmente également : 16.4 % des sondés déclarent connaître la radio.