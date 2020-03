Nouveau logo et nouveau site web pour towerCast

Filiale de NRJ Group, rappelons que towerCast est un opérateur de services et d’infrastructures proposant une offre complète de diffusion FM, TNT et DAB+, ainsi qu’une offre d’hébergement de vos équipements sur l’ensemble du territoire.

towerCast, opérateur d'infrastructures, accompagne depuis depuis plus de 30 ans les acteurs du numérique dans leurs enjeux stratégiques de connectivité. L'entreprise possède aujourd'hui un patrimoine de plus de 500 sites urbains et péri-urbains multi-technologies. Elle réalise des infrastructures de hauteurs variables, de 30 à 200 mètres. L'entreprise est présidée par Raphaël Eyraud.