Nostalgie célèbre les 20 ans de "La Story" avec une BD

Après la radio, les livres (déjà sortis en 2015 et 2020) et la BD, La Story se décline aussi en jeu interactif ; un Escape Game La Story Nostalgie. Grâce à l'application Coddy, les joueurs pourront réaliser un tour dans le centre de Bruxelles sur les traces de Pink Floyd, Laurel & Hardy, Alain Delon et des dizaines d'autres d'artistes légendaires. En équipe de 2 à 6 joueurs, ils pourront explorer les rues de Bruxelles et se laisser guider par la voix de Brice Depasse. Écouter ces histoires, mais aussi répondre aux questions posées dans l'application. En plus des questions liées aux anecdotes de Brice, il y aura aussi des énigmes d'observation.

"Il est important qu'en tant que leader, Nostalgie ose se diversifier pour proposer de nouvelles expériences à ses auditeurs et au public. Avec ce nouveau partenariat, le développement de l'Escape Game La Story Nostalgie sur l'application Coddy s'inscrit dans cette volonté de rester proche de nos auditeurs et de continuellement les surprendre" a souligné Miguel Aguza, directeur du marketing à NGroup.

Le jeu sera disponible pour le grand public dès le 25 octobre. L'application Coddy est gratuite sur Google Play et App Store.