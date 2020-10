Nicolas Haby nommé directeur général de E-NRJ

"Je suis certaine que Nicolas Haby, grâce à sa vision et son expertise, saura renforcer cette position et permettre à nos publics d'accéder à encore plus de nos contenus" a indiqué Cécile Chambaudrie, directrice général en charge du développement commercial et des développements numériques du groupe NRJ. En 2010, Nicolas Haby rejoint le groupe Amaury Média et devient directeur de clientèle Print, avant d'être promu responsable de pôle Agences Digitales en 2012. En 2013, il est nommé directeur de publicité d'Allociné, avant de rejoindre Webedia en qualité de chief commercial officer en 2014, puis en avril 2018, il devient directeur exécutif de la régie Webedia Brand Solutions. Enfin, en aout 2018, Nicolas Haby rejoint NRJ Global en tant que directeur général, en charge du digital, des opérations spéciales et du développement commercial