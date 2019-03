NRJ : une campagne pour promouvoir l'émission de Cauet

Au son du titre "Panic at the Disco" de High Hopes, cette nouvelle campagne est articulée autour d’un large plan de communication : une campagne TV et cinéma de 3 spots de 20’’, un dispositif d’affichage et un déploiement digital (Instagram, TikTok, Triller, Snapchat, Facebook...). Tous les jours, du lundi au vendredi, de 17h à 20h, "C'Cauet sur NRJ", premier drive-time de France auprès des auditeurs de moins de 50 ans accompagne près de 1.6 million d’auditeurs(3) dans leur quotidien .

Cette campagne est déclinée en télévision du 18 mars au 6 avril, les spots seront diffusés sur les chaînes TF1, NRJ 12, NRJ Hits, TMC, TFX, C8, CSTAR, TF1 Séries Films, RMC Découverte, RMC Story, Game One, MTV. Par ailleurs, une diffusion de ce spot a lieu dans l’ensemble des salles des réseaux Kinépolis et la salle du Grand Rex à Paris.



La campagne s’affichera sur les panneaux du réseau Mediagare National et du Réseau Arrières de Bus (Paris et IDF). Sur le digital, Facebook, Instagram (en Story et IGTV), Snapchat, TikTok et Triller est également prévue.