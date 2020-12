NRJ : un concert privé digital de Vianney

Parce que la période ne permet pas de venir voir le concert en salle, la première radio musicale de France a décidé de l’inviter chez les auditeurs : diffusé en live streaming sur NRJ.fr, l’auteur-compositeur Vianney, de retour avec son troisième album "N'attendons pas", partagera donc un moment unique avec ses fans et interprétera ses plus beaux titres pour ce concert virtuel inédit, un avant-goût avant de reprendre la route en 2021 pour sa nouvelle tournée.

Comment suivre le concert privé ? 100 auditeurs seront invités à participer à la NRJ Digital Session de Vianney. Pour en faire partie, ils doivent se connecter sur NRJ.fr et l’application NRJ.