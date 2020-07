NRJ invite les clubs de France dans NRJ Extravadance

NRJ veut soutenir les clubs face à la crise sanitaire et mobilise son antenne tout l’été. Les auditeurs pourront vibrer aux sons des DJs résidents des plus grands clubs tout l’été sur NRJ : "Le High Club" à Nice, "Le Network" à Lille, "Le Loft Metropolis" à Paris, "La Dune" à Montpellier, "Le Milton" à Saint-Lô, "Le Warehouse" à Nantes, "La Plage" à Bordeaux ou encore "Le VIP Room" à Saint-Tropez. C’est le DJ résident du "Loft Metropolis" à Paris qui débutera les festivités, le samedi 11 juillet à 23h.

"NRJ Extravadance, c’est l’émission musicale n°1 en France le week-end, avec près de 500 000 auditeurs à chaque émission et 10% de nouveaux auditeurs recrutés en un an" rappelle NRJ.